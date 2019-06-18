https://static.news.ru/photo/d5d22caa-91d1-11e9-8cf9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Первый зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников считает, что в России необходимо ввести минимальную почасовую оплату.

По его словам, стране нужно переходить на средние минимальные стандарты и добиваться того, чтобы абсолютное большинство россиян обладало определённым гарантированным средним уровнем дохода.

В России проблему бедности составляет то, что у нас сложилась бедность рабочих, — отметил он.

Калашников подчеркнул, что человек при средней заработной плате в 30 тысяч рублей не может обеспечить себя и ещё двух членов семьи, передаёт « Говорит Москва ».

Ранее News.ru писал, что высказывание главы Счётной палаты Алексея Кудрина относительно угрозы «социального взрыва» в России получило немалый резонанс. В Кремле проблему бедности не отрицают, но нельзя давать ей столь «гипертрофированную» оценку.