Планируемая советником гендиректора РЖД на общественных началах Алексеем Тайчером сделка объединит активы компаний «Трансфин-М» и «ВЭБ-Лизинг».
Источники сообщают, что объединение является частью схемы по созданию оператора инновационных вагонов с повышенной нагрузкой. Сделку предстоит одобрить ФАС, передаёт «
Ранее News.ru писал, что погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в июне составила 101,6 млн тонн, упав по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,4%. В компании пояснили, что это в том числе связано со снижением поставок угля на Украину и в Польшу.