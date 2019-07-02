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Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд. В список включено около 90 наименований товаров.

Под пошлины подпадают: продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, продукты из свинины, сыры, макаронные изделия и крепкие спиртные напитки. Данный список является дополнением к опубликованному в апреле 2019 года перечню...