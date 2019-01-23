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Совершенствовать энергетику обещают не за счёт населения

Андрей Любимов/АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

В правительстве РФ заявили, что ищут механизмы повысить эффективность электроэнергетики, не увеличивая при этом финансовую нагрузку на население.

«В рамках задачи ликвидации перекрёстного субсидирования в электроэнергетике обсуждались механизмы повышения эффективности отрасли, не связанные с финансовой нагрузкой на население», — цитирует ТАСС представителя вице-премьера Дмитрия Козака Илью Джуса.

Он заявил также, что обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене льготных тарифов для владельцев электроплит отложено на неопределённый срок. К ним вернутся, когда будут чётко определены финансовые последствия для различных категорий граждан.

Ранее News.ru писал, что задуманная Минэкономразвития масштабная реформа в сфере бытовых энергоуслуг по своему резонансу и воздействию на умы сопоставима с повышением пенсионного возраста и НДС. Предлагается дифференциация тарифов для населения: до 300 кВт/ч в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт/ч — по повышенному, а более 500 кВт/ч — по экономически обоснованному. Минэкономики также хочет с 2020 года до 2033 года плавно сократить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, а также для сельского населения. Сейчас для них установлен коэффициент 0,7.


#правительство #электроэнергия
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