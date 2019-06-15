https://static.news.ru/photo/703cc308-9052-11e9-bb70-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов прокомментировал журналистам вероятность приостановки или отмены проекта «Северный поток — 2».

По его мнению, такая возможность существует только теоретически. Практически это уже мало возможно.

Юридические основания для приостановки или отмены проекта просто отсутствуют. Он полностью соответствует нормам международного морского и экологического права, Третьего энергетического пакета, финских, шведских, датских и немецких законов, — приводит слова Венедиктова РГ.

Он дополнил, что противники газовой трубы из России в Европу это прекрасно понимают и прибегают к различным уловкам вне правового поля, что, в свою очередь, наносит вред международной экономике.

Проект «Северный поток — 2» планируется запустить в конце 2019-го или в начале 2020 года.

Двумя днями ранее глава Белого дома Дональд Трамп призвал участников проекта «Северный поток — 2» отказаться от российского газа и закупать сжиженный природный газ (СПГ) из США, писал News.ru.