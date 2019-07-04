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Средняя зарплата сотрудников СКР в ближайшее время может вырасти на 20% — со 110 до 130 тыс. рублей.

Повышение выплат станет возможным в связи с тем, что ведомству в 2020-2022 планируется выделить дополнительные 16,5 млрд рублей, сообщает « URA.RU » со ссылкой на телеканал «Дождь».

При этом отмечается, что соответствующий указ за подписью президента Владимира Путина выйдет с пометкой «для служебного пользования» и не появится в открытом доступе.

Пока никаких документов, свидетельствующих о предстоящем повышении зарплат в СКР, нет. Информация о выделении дополнительных средств присутствует пока только в дополнениях Минфина к проекту бюджета на указанный период. Ни в министерстве, ни в СКР сведения о повышении зарплат не прокомментировали.

Ранее News.ru писал, что майские указы президента 2012 года по повышению зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу выполнены только в 35 регионах из 85.