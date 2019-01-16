Сосиски подешевели в России

https://news.ru/storage/news/eea3c8dc9e3ec81a4aa927e944168216/b715c413-a1c5-43d7-9232-9a59ad182018_850.jpg Bodo Schackow/Global Look Press

Стоимость сарделек и сосисок с 10 по 14 января упала на 0,2%, следует из данных Росстата. При этом цены на мясо кур, муку и пшено за указанный период выросли.

«Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на помидоры и капусту белокочанную — 2,6%, морковь — 1,9%», — цитирует RNS сообщение службы госстатистики.

Куриное мясо и гречка подорожали на 0,3%, пшено — на 0,6%, а мука — на 0,5%.

Как писал News.ru, хлебобулочная и кондитерская продукция в Москве и Московской области в ближайшее время подорожает. Об увеличении цен предупредил один из крупнейших в столичном регионе поставщиков. С 25 января рост в зависимости от наименования товара составит до 10%.