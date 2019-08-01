https://static.news.ru/photo/671ebce4-b452-11e9-8a4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

Начальник сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков прокомментировал критику проекта завода по выпуску алюминиевой продукции в Кентукки с участием РУСАЛа со стороны сенаторов США. Он уверен, что сопротивление конгресса ударит по американской экономике.

По словам Холодкова, заявление о том, что предприятие представляет собой потенциальную угрозу национальной безопасности США, сделанное сенатором-демократом от штата Орегон Роном Уайденом, может быть следствием лобби конкурентов. Однако, добавил эксперт, в первую очередь оно обусловлено отношением американских элит к России.

Теперь такая политика бьёт уже не по интересам России, а самих США, — подчеркнул экономист.

Холодков отметил, что фатальную ошибку властей США в отношении России иллюстрируют темпы развития американской экономики. Так, в первом квартале 2019 года этот показатель составил 3,1%, а во втором квартале уже показывает резкое падение до 2,1%. Он полагает, что это указывает на стагнацию.

В таких условиях открытие любых совместных предприятий и привлечение инвестиции считается очень хорошим признаком. А утверждение об угрозе национальной безопасности показывает оторванность парламентариев США от реальности.

Запуск завода запланирован на 2020 год. Мощность предприятия, которое намерены строить РУСАЛ и американская Braidy Industries Inc, составит 500 тысяч т ленты горячего проката и 300 тысяч т готовой продукции холодного проката в год. Российская компания получит 40% завода, сообщает « Экономика сегодня ».

Ранее News.ru писал, что РУСАЛ и Braidy Industries Inc заключили соглашение по строительству завода в апреле 2019 года. Проект должен быть реализован в городе Ашленд, штат Кентукки.