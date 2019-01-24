Международные резервы РФ сократились на $3 млрд

https://news.ru/storage/news/2e4070d75f2f1958ba746144588f214f/be328fda-eb7b-4306-bdeb-dd627182c095_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Объём международных резервов РФ на 17 января составил $469,6 млрд. За неделю они уменьшились на 0,6%.

По оценке Банка России, к отчётной дате резервы сократились на $3 млрд. По состоянию на 11 января они насчитывали $472,6 млрд.

Международные резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

За 2018 год они увеличились на 8,3% и на 1 января составляли $468,5 млрд. Исторический максимум фиксировался в начале августа 2008 года — $598 млрд. Минимальное значение — $400 млрд — было отмечено в конце апреля 2017 года.