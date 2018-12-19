SOCAR вложит $120 млн в инфраструктуру НПЗ STAR в Турции

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Турецкая «дочка» SOCAR планирует дополнительные инвестиции в НПЗ STAR в Турции. В создание дополнительных мощностей по хранению нефти и нефтепродуктов будет вложено $120 млн.

Как сообщают турецкие СМИ, SOCAR Turkiye Enerji имеет планы по постройке дополнительного резервуарного парка для нефтеперерабатывающего завода на полуострове Петким. Проект предусматривает постройку двух резервуаров для хранения нефти объёмом по 100 тыс. кубометров, а также двух резервуаров для хранения топлива объёмом в 30 тыс. кубометров каждый. Резервуарные мощности завода планируется нарастить в общей сложности на 260 тыс. кубометров.

После успешной реализации проекта появится возможность доставлять на НПЗ STAR всю нефть крупными нефтеналивными танкерами (Suezmax).

Как результат, возрастёт прибыльность НПЗ из-за снижения стоимости перевозки сырой нефти. Строительство двух резервуаров для хранения топлива будет способствовать увеличению коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ, обеспечит надёжность работы завода и сократит его возможные остановки, что позволит перерабатывать на НПЗ тяжёлую и более дешёвую сырую нефть.

НПЗ STAR введён в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Завод рассчитан на переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals.