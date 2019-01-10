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SOCAR стала владельцем контейнерного терминала в Турции

Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Крупнейший контейнерный терминал в турецком Измире передан азербайджанской госнефтекомпании SOCAR. С таким заявлением выступили в датской компании A.P. Moller-Maersk.

Как следует из сообщения, входящая в состав A.P. Moller-Maersk компания APM Terminals завершила все необходимые действия по передаче терминала. В компании отметили, что решение о сделке было принято, поскольку SOCAR лучше подходит для дальнейшего развития терминала.

«Продажа терминала уже завершена. SOCAR будет владеть объектом, в то время как APM Terminals продолжит эксплуатацию терминала. APM Terminals остается приверженной работе в Турции, поскольку мы будем продолжать управлять объектом, предлагая высокие эксплуатационные стандарты», — говорится в заявлении.

Расположенный в Алиаге терминал является крупнейшим контейнерным терминалом в Эгейском регионе Турции. В число турецких активов SOCAR помимо прочего также входит и крупнейший турецкий нефтехимический комплекс Petkim.


#Азербайджан #сделка #турция #SOCAR
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