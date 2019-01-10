SOCAR стала владельцем контейнерного терминала в Турции

https://news.ru/storage/news/1f031a375aab6c15fda776c0e82fbb27/a07f59a9-af5b-450e-b4d2-2e8dbed81156_850.jpg Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

Крупнейший контейнерный терминал в турецком Измире передан азербайджанской госнефтекомпании SOCAR. С таким заявлением выступили в датской компании A.P. Moller-Maersk.

Как следует из сообщения, входящая в состав A.P. Moller-Maersk компания APM Terminals завершила все необходимые действия по передаче терминала. В компании отметили, что решение о сделке было принято, поскольку SOCAR лучше подходит для дальнейшего развития терминала.

«Продажа терминала уже завершена. SOCAR будет владеть объектом, в то время как APM Terminals продолжит эксплуатацию терминала. APM Terminals остается приверженной работе в Турции, поскольку мы будем продолжать управлять объектом, предлагая высокие эксплуатационные стандарты», — говорится в заявлении.

Расположенный в Алиаге терминал является крупнейшим контейнерным терминалом в Эгейском регионе Турции. В число турецких активов SOCAR помимо прочего также входит и крупнейший турецкий нефтехимический комплекс Petkim.