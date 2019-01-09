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SOCAR сократил экспорт по нефтепроводу Баку — Новороссийск

Jim West/imagebroker.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

В 2018 году экспорт нефти по маршруту Баку — Новороссийск сократился почти на четверть. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса».

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR экспортировала в 2018 году по нефтепроводу Баку — Новороссийск 1 млн 212,7 тыс. тонн нефти. При этом за декабрь прошлого года объём экспорта составил 164,4 тыс. тонн, следует из опубликованных данных.

Таким образом, поставки по трубопроводу снизились на 23,1% год к году. В 2017 году транзит азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку — Новороссийск составил 1 млн 576,9 тыс. тонн.

Республика осуществляет поставки нефти по трубопроводу Баку — Новороссийск с 1997 года.

Как ранее писал News.ru, государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведёт переговоры о приобретении бизнеса немецкой энергетической фирмы EWE в Турции. Представитель турецкого подразделения SOCAR заявил, что предприятие надеется завершить покупку в первом квартале 2019 года.


#нефть #экспорт #трубопровод #SOCAR
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