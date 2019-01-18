SOCAR приобрела новый актив в Грузии

Компания SOCAR-Georgia Gas, являющаяся дочерней организацией госнефтекомпании Азербайджана SOCAR, приобрела актив в Грузии. Она стала владельцем газораспределительной компании Телавгаз.
Покупка стала очередным шагом SOCAR по развитию газораспределительного рынка Грузии. В декабре 2008 года грузинские власти заключили с SOCAR соглашение о газификации, за прошедший период времени инвестиции SOCAR Georgia Gas в страну составили $290 млн. Было газифицировано свыше четверти миллиона абонентов.
Общее количество абонентов SOCAR в Грузии составляет 590 тыс. абонентов. По данным на 2017 год SOCAR довела уровень газификации Грузии до 82%.
В Грузии не ведётся добыча природного газа и страна зависит от его импорта. В 2018 году SOCAR Georgia Gas осуществила поставку 1,8 млрд кубометров газа в Грузию, увеличив поставки 28,57% по отношению к показателю 2017 года.
Как ранее сообщал News.ru, государственная нефтяная компания Азербайджана ведёт переговоры о приобретении бизнеса немецкой энергетической фирмы EWE в Турции. Представитель турецкого подразделения SOCAR заявил, что предприятие надеется завершить покупку в первом квартале 2019 года.