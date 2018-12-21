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SOCAR: первый этап модернизации БНПЗ завершён

facebook.com/SOCARofficial

экономика [ версия для печати ]

На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева ввели в строй новую битумную установку и пункт заправки сжиженным газом. Таким образом завершился первый этап модернизации НПЗ, сообщается в пресс-релизе SOCAR. 

Как следует из заявления компании, новое оборудование является передовым с экологической точки зрения, при этом оно позволит нарастить производство битума с 250 тыс. до 400 тыс. тонн, качество продукции вырастет, а энергозатраты на его производство снизятся.

Новая газонаполнительная станция позволяет осуществлять ежегодную транспортировку 180 тыс. тонн пропан-пропилененовой фракции, 100 тыс. тонн сжиженного газа на автоцистернах и по железной дороге, 178 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции по газопроводу, и, в случае необходимости, на автоцистернах или железнодорожным транспортом.

В церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

Проект реконструкции и модернизации БНПЗ будет реализован в три этапа, после чего годовая перерабатывающая мощность завода увеличится до 7,5 млн тонн.


#Азербайджан #модернизация #SOCAR #НПЗ
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