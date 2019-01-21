SOCAR отчиталась о проведённых реформах

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Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR использует в работе большое количество корпоративных стандартов и правил. Они охватывают такие сферы, как устойчивое развитие, борьба с коррупцией, управление рисками и операциями по закупкам, а также ряд других направлений.

В компании отмечают, что предприняли ряд серьёзных шагов для того, чтобы в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева стать международной нефтегазовой компанией.

По состоянию на сегодняшний день удалось достичь ряда основных целей, SOCAR действует как эффективная транснациональная компания и стала глобальным брендом Азербайджана, получая большую часть доходов для страны на международных рынках, говорится в сообщении. В SOCAR были внедрены цифровая система SAP ERP по управлению бизнес-ресурсами и Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО), применены ключевые элементы корпоративного управления, оптимизирована структура управления. С учётом передового мирового опыта в структуре управления SOCAR были созданы соответствующие независимые коллегиальные органы управления (комитет по управлению рисками, аудиторский комитет, комитет по закупкам, комитет по управлению кадрами, информационной безопасности и пр.).

«С 2012 года совместно с известной международной аудиторской компанией Ernst & Young (EY) на основных производственных предприятиях SOCAR начаты проекты по повышению эффективности операций и оптимизации затрат, во многих учреждениях осуществлен переход от трехступенчатой к двухступенчатой системе управления, предприняты другие меры по сокращению расходов», — отмечают в SOCAR.

Главная задача этих проектов заключалась в выявлении проблемных бизнес-процессов на предприятиях и увеличении эффективности операций, касающихся производства, технологий, персонала, снабжения, транспорта, подрядных работ, а также сокращение затрат. В результате рост годовой экономической эффективности превысил 128,7 млн манатов ($75,9 млн). В 2016 году SOCAR совместно с EY запустили проект по нормализации материально-производственных запасов, с 2015 года реализуется проект трансформации процессов управления человеческими ресурсами.

Реформы регулярно оцениваются известными рейтинговыми компаниями, в 2018 году система корпоративного управления SOCAR была оценена Ernst & Young как «сильная компания», отмечают в азербайджанской госнефтекомпании.