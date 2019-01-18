Государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR нарастила экспорт газа в Грузию. Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, рост составил 1,4%.
По данным ведомства, совокупный объём экспорта природного газа в Грузию составил 1 млрд 399,7 млн кубометров, сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан».
В 2017 году экспорт газа составил 1 млрд 379,7 млн кубометров.
В Грузии не ведётся добыча природного газа и страна зависит от его импорта. Азербайджан является основным поставщиком природного газа в Грузию. Поставки осуществляются компанией SOCAR по трубопроводу Газимагомед-Газах. Поставки газа в Грузию также осуществляются по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум.
В декабре 2008 года грузинские власти заключили с SOCAR соглашение о газификации, по состоянию на 2017 год азербайджанская компания заявляла о том, что уровень газификации Грузии достиг 82%.