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SOCAR может принять участие в газификации Албании

Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR может принять участие в газификации Албании. Об этом заявил глава SOCAR Balkan Мурад Гейдаров.

По его словам, в настоящее время компания изучает различные формы участия в этом процессе.

В начале 2018 года SOCAR Balkan и Albgaz подписали письмо о намерениях в сфере оказания албанской стороне услуг в области инженерного проектирования. В частности между албанскими городами Фиери и Влёра планируется постройка газопровода, который позволит осуществлять поставки «голубого топлива» в страну через «Южный газовый коридор». SOCAR Balkan будет осуществлять предварительное проектирование трубопровода, таким образом, SOCAR впервые будет предоставлять подобные услуги на Балканах.

Как рассказал Гейдаров, правительством Албании были утверждены результаты технико-экономического обоснования генплана газификации страны, а в ближайшее время будет осуществлён выбор подрядчиков.

В то же время в рамках подписанного с албанской компанией Albgaz письма о намерениях по предоставлению услуг инженерного проектирования, были скорректированы сроки проведения этих работ, отметил глава SOCAR Balkan. По его словам, это было сделано по просьбе Albgaz в связи с тем, что подрядчика по строительству этого газопровода необходимо выбрать в первую очередь.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа с месторождения «Шах-Дениз». Стоимость проекта превышает $40 млрд.

Одной из стран Европы, которая получит газ в рамках «Южного газового коридора» является Албания.


#газопровод #Албания #SOCAR #югк
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