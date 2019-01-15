SOCAR изучает газораспределительный рынок Болгарии

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Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR начала детальные технико-экономические исследования газораспределительного рынка Болгарии. Об этом заявил глава компании SOCAR Balkan Мурад Гейдаров.

По словам Гейдарова, в компании пристально изучают концепцию Балканского газового хаба, который был разработан в сотрудничестве с болгарским правительством и Европейской комиссией, сообщает агентство «Trend». Помимо этого, SOCAR рассматривает вопрос возможного участия на рынке газораспределения Болгарии, детальные исследования планируется завершить к концу второго квартала этого года, сказал глава SOCAR Balkan.

Также компания принимала участие в тендере на проведение 3D сейсмических исследований газохралища «Чирен» в Болгарии, и заняла в нём второе место, сообщил Гейдаров.

«Тендер завершен. По результатам тендера SOCAR Balkan заняла второе место и приостановила свое участие в этом проекте. Однако, для нас это был очень ценный опыт. Впервые наша компания участвовала в тендере на проведение технических работ в странах ЕС», — отметил он.

То, что SOCAR, являясь новичком на европейском рынке технических услуг, опередила некоторые европейские компании само по себе неплохо, считает Гейдаров.

Отметим, что Болгария рассчитывает получать азербайджанский газ по IGB, газопроводу, который будет подключен к трубопроводу ТАР.

Первоначальная мощность интерконнектора IGB — до трёх млрд кубометров газа.