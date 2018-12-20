SOCAR и BP могут построить нефтехимический комплекс в Турции

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Компании SOCAR и BP договорились провести оценку возможности создания совместного предприятия. Как следует из совместного заявления организаций, СП может заняться постройкой и управлением нового нефтехимического комплекса.

Речь идёт о возможной постройке предприятия по производству различных химических компонентов, необходимых в том числе для производства полиэстера, из которого, в свою очередь получают контейнеры для напитков и еды, упаковочные материалы, фото и кинопленку и прочую потребительские товары и продукцию промышленного значения.

После подписания договорных принципов будут начаты совместные работы над проектом нового предприятия. Компании рассчитывают в 2019 году принять окончательное инвестиционное решение по данному проекту и в 2023 году ввести объект в эксплуатацию, — говорится в сообщении.

«В случае реализации проекта, это будет самый крупный в Западном полушарии комплекс с интегрированным производством очищенной терефталевой кислоты, параксилола и бензола, и самой большой платформой BP по производству ароматических углеводородов после открытого компанией в китайском Чжухае предприятия 20 лет назад», — подчеркнул главный управляющий директор подразделения ароматических углеводородов BP Global Луис Сьерра.

По его мнению, последние технологии BP и созданный SOCAR НПЗ «STAR» создадут условия для появления нового предприятия, которое будет служить растущим потребностям Турции упаковке из полиэстера и текстильной промышленности.

Потенциал BP и SOCAR позволит обеспечить постройку и ввода в эксплуатацию объекта с высокой конкурентоспособностью, считает представитель BP.