SOCAR эвакуирует более 1,7 тыс. нефтяников из-за циклона

Государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR проведёт эвакуацию нефтяников. Как сообщают в пресс-службе компании, это связано с приближающимся циклоном.
В общей сложности будет эвакуировано более 1,7 тыс. сотрудников, говорится в сообщении SOCAR. По данным национального департамента гидрометеорологии Минэкологии Азербайджана к республике приближается циклон из Средиземноморья. В этой связи в ночь на 17 января в стране ожидается резкое ухудшение погодных условий.
В SOCAR сообщили о максимальном усилении мер безопасности, все сотрудники компании эвакуированы, в общей сложности на берег воздушным и морским транспортом переправлено более 1,7 тыс. человек, отмечают в компании. На дежурстве остались только те сотрудники, которые требуются на случай возникновения аварии на производстве.
Предстоящее ухудшение погоды стало причиной максимального сокращения работ в открытых условиях, отмечают в SOCAR.