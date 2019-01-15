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SOCAR эвакуирует более 1,7 тыс. нефтяников из-за циклона

SOCARofficial/facebook.com

экономика [ версия для печати ]

Государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR проведёт эвакуацию нефтяников. Как сообщают в пресс-службе компании, это связано с приближающимся циклоном.

В общей сложности будет эвакуировано более 1,7 тыс. сотрудников, говорится в сообщении SOCAR. По данным национального департамента гидрометеорологии Минэкологии Азербайджана к республике приближается циклон из Средиземноморья. В этой связи в ночь на 17 января в стране ожидается резкое ухудшение погодных условий.

В SOCAR сообщили о максимальном усилении мер безопасности, все сотрудники компании эвакуированы, в общей сложности на берег воздушным и морским транспортом переправлено более 1,7 тыс. человек, отмечают в компании. На дежурстве остались только те сотрудники, которые требуются на случай возникновения аварии на производстве.

Предстоящее ухудшение погоды стало причиной максимального сокращения работ в открытых условиях, отмечают в SOCAR.


#Азербайджан #эвакуация #циклон #SOCAR
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