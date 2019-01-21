SOCAR Energy Ukraine рассказала об объёмах импорта топлива

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SOCAR Energy Ukraine в 2018 году импортировала на Украину 22,6 тыс. тонн авиатоплива. Такие данные содержатся в отчёте «Консалтинговой группы А-95».

Согласно опубликованным данным, объём импорта авиатоплива на Украину со стороны дочернего предприятия SOCAR в стране составил 4% от совокупного ввезённого объёма. Компания SOCAR Energy Ukraine импортировала в страну 22 632 тонн топлива для авиации.

В то же время общий объём импорта авиатоплива на Украину в 2018 году достиг 565,8 тыс. тонн. Показатели 2017 года были превышены на 68,4%.

В структуре поставок авиационного топлива на Украину первое место занимает Литва, второе — Белоруссия. Импорт обеспечивали 30 компаний, железнодорожные поставки составили 37%, морские — 63% общего объёма импорта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия постоянно наращивает поставки дизельного топлива на Украину. Так он прокомментировал данные СМИ о том, что танки украинской армии якобы заправляют белорусским бензином.