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SOCAR докапитализуют почти на $300 млн в 2019 году

Dmitry Lovetsky/AP/TASS

экономика [ версия для печати ]

В 2019 году компания SOCAR получит из бюджета около $283 млн. Об этом сообщили в Минфине Азербайджана.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Министерство финансов страны, средства пойдут на увеличение уставного капитала компании.

В то же время в 2018 году на проведение буровых работ на месторождениях Умид, Карабах и Бабек компании было выделено из бюджета порядка $390 млн. Средства были выделены посредством докапитализации SOCAR.

На конец 2017 года уставный капитал SOCAR составлял более $1,78 млрд.


#бюджет #Азербайджан #докапитализация #SOCAR
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