SOCAR докапитализуют почти на $300 млн в 2019 году

https://news.ru/storage/news/51ab2af2f383abb4b3eb30c5ed90aebc/ba1d3750-2978-4ed2-8a9d-a4528ef71e1e_850.jpg Dmitry Lovetsky/AP/TASS

В 2019 году компания SOCAR получит из бюджета около $283 млн. Об этом сообщили в Минфине Азербайджана.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Министерство финансов страны, средства пойдут на увеличение уставного капитала компании.

В то же время в 2018 году на проведение буровых работ на месторождениях Умид, Карабах и Бабек компании было выделено из бюджета порядка $390 млн. Средства были выделены посредством докапитализации SOCAR.

На конец 2017 года уставный капитал SOCAR составлял более $1,78 млрд.