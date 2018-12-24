SOCAR докапитализуют почти на $300 млн в 2019 году

В 2019 году компания SOCAR получит из бюджета около $283 млн. Об этом сообщили в Минфине Азербайджана.
Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Министерство финансов страны, средства пойдут на увеличение уставного капитала компании.
В то же время в 2018 году на проведение буровых работ на месторождениях Умид, Карабах и Бабек компании было выделено из бюджета порядка $390 млн. Средства были выделены посредством докапитализации SOCAR.
На конец 2017 года уставный капитал SOCAR составлял более $1,78 млрд.