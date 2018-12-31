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SOCAR планирует приобрести активы EWE в Турции

socar.ro

экономика [ версия для печати ]

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведёт переговоры о приобретении бизнеса немецкой энергетической фирмы EWE в Турции. Представитель турецкого подразделения SOCAR заявил, что предприятие надеется завершить покупку в первом квартале 2019 года.

Активы EWE включают в себя газораспределительные сети промышленных городов Бурса (Bursagaz) и Кайсери (Kayserigaz), а также предприятия EWE Enerji и Enervis, передаёт Reuters.

Ранее News.ru писал, что в 2019 году Азербайджан не будет покупать газ в России и Туркмении. Об этом сообщил представитель SOCAR по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.


#турция #активы #SOCAR
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