Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва является крупнейшим донором экономики и бюджета всей страны. Он уверен, что от неё зависит развитие государства.
По его словам, каждый год с территории мегаполиса в федеральную казну поступают примерно 2 bтрлн рублей в виде налогов, передаёт «
Кроме того, 1,5 трлн вкладов жителей крупнейшего населённого пункта идут в Пенсионный фонд и фонд ОМС. Эта сумма за несколько последних лет выросла в 2,5 раза, отметил политик.
Это не только в России, это везде так. Возьмите любую область, центральный город является донором всей экономики и бюджета. Надо гордиться, что есть такие города, которые являются локомотивами роста экономики страны, — подчеркнул градоначальник.
Он добавил, что приблизительно 40% мировой экономики обеспечено 600 самыми большими городами.
Как писал News.ru, ранее