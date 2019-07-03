https://static.news.ru/photo/ddeeac4e-9daf-11e9-8766-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва является крупнейшим донором экономики и бюджета всей страны. Он уверен, что от неё зависит развитие государства.

По его словам, каждый год с территории мегаполиса в федеральную казну поступают примерно 2 bтрлн рублей в виде налогов, передаёт « Москва 24 ». Эту сумму можно сопоставить с объёмом всей финансовой помощи другим городам.

Кроме того, 1,5 трлн вкладов жителей крупнейшего населённого пункта идут в Пенсионный фонд и фонд ОМС. Эта сумма за несколько последних лет выросла в 2,5 раза, отметил политик.

Это не только в России, это везде так. Возьмите любую область, центральный город является донором всей экономики и бюджета. Надо гордиться, что есть такие города, которые являются локомотивами роста экономики страны, — подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что приблизительно 40% мировой экономики обеспечено 600 самыми большими городами.