Снятие санкций с РУСАЛа укрепило рубль

Курс рубля начал стремительно укрепляться после того, как Минфин США принял решение исключить компании РУСАЛ и EN+ из санкционного списка.
Так, во время торгов на МосБирже курс евро достигал 77,42 рубля, однако после сообщения американского ведомства упал до 76,35 рубля.
Курс доллара в то же время снизился с 67,80 до 66,97 рубля.
Спустя некоторое время обе валюты стали корректироваться и по состоянию на 21:40 по мск достигли показателей в 76,72 и 67,14 рубля соответственно.
Как писал News.ru, Минфин снимет ограничительные меры с РУСАЛа, EN+ и «ЕвроСибЭнерго» в течение 30 дней. При этом их владелец — бизнесмен Олег Дерипаска — останется в санкционном списке. Кроме того, управление по контролю над иностранными активами в Соединённых Штатах намерено снизить долю предпринимателя в EN+ с 70% до 44,95%.