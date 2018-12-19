Снятие санкций с РУСАЛа укрепило рубль

https://news.ru/storage/news/9d960b599d74de62aa205c5a44f5bf56/9f6c1aef-376c-4cb2-b94d-5ac9c379db5e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Курс рубля начал стремительно укрепляться после того, как Минфин США принял решение исключить компании РУСАЛ и EN+ из санкционного списка.

Так, во время торгов на МосБирже курс евро достигал 77,42 рубля, однако после сообщения американского ведомства упал до 76,35 рубля.

Курс доллара в то же время снизился с 67,80 до 66,97 рубля.

Спустя некоторое время обе валюты стали корректироваться и по состоянию на 21:40 по мск достигли показателей в 76,72 и 67,14 рубля соответственно.

Как писал News.ru, Минфин снимет ограничительные меры с РУСАЛа, EN+ и «ЕвроСибЭнерго» в течение 30 дней. При этом их владелец — бизнесмен Олег Дерипаска — останется в санкционном списке. Кроме того, управление по контролю над иностранными активами в Соединённых Штатах намерено снизить долю предпринимателя в EN+ с 70% до 44,95%.