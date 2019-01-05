Снятие санкций с компаний Дерипаски хотят отменить в США

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Олег Дерипаска

Американский сенатор Чак Шумер подготовил резолюцию против решения Минфина США снять санкции с подконтрольных бизнесмену Олегу Дерипаске компаний En+, «РусАл» и «Евросибэнерго». Лидер демократов в сенате отметил, что его документ составлен на случай, если вдруг он понадобится.

«Я делаю это не потому, что решил, что конгрессу следует принять меры против этого соглашения [по снятию санкций] - пока что я не пришёл к такому решению, — а чтобы сохранить процедурные возможности для внесения такой резолюции», — цитирует Шумера издание Daily Beast.

В случае если Шумер подаст свою резолюцию, нужно будет простое большинство в обеих палатах конгресса, чтобы она попала на стол президента. Дональд Трамп может её отвергнуть, и тогда, по мнению издания, «конгрессменам придётся собрать достаточное число голосов, чтобы обойти президентское вето».

Член палаты представителей Стени Хойер заявил изданию, что «демократы рассмотрят все возможные варианты по этому важному вопросу».

Ранее News.ru сообщал, что компании Дерипаски En+ Group, «РусАл» и группа «ГАЗ» получили новую отсрочку от вступления американских санкций в силу в полном объёме. На этот раз сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами этих компаний продлены Минфином США на две недели — до 21 января.