Курс доллара снизился на 33 копейки

https://news.ru/storage/news/945c3f7592cd3f517e55da5339408e08/5d9e9fa8-efd1-4591-ae02-c37dc6175cd5_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 33,02 копейки и составил 66,0016 рубля. 23 января он был на уровне 66,3318 рубля.

Торги по американской валюте 24 января проходят в минусе. По состоянию на 11:19 мск биржевой курс доллара уменьшился на 13 копеек, составив 65,9425 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,1475 рубля, минимальная стоимость сделки составила 65,905 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.