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Курс доллара снизился на 33 копейки

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 33,02 копейки и составил 66,0016 рубля. 23 января он был на уровне 66,3318 рубля.

Торги по американской валюте 24 января проходят в минусе. По состоянию на 11:19 мск биржевой курс доллара уменьшился на 13 копеек, составив 65,9425 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,1475 рубля, минимальная стоимость сделки составила 65,905 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.


#доллар #курс #рубль #мосбиржа
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