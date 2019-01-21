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Погода в США помогает российской валюте

Александр Авилов /АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Погода на севере и северо-востоке США намекает, что коррекция цен на нефть подошла к завершению не только по формальным техническим, но и по фундаментальным признакам. Сложившаяся ситуация должна поддержать российский рубль.

Эксперт «Международного Финансового Центра» Владимир Рожанковский, считает, что российская валюта ожидаемо, в отсутствие внешнего фона, торгуется в нерешительности, и по состоянию на 14:18 мск находится на уровне 66,4325 за $1, несколько ослабляясь на фоне практически неизменной нефти. В то же время, никаких резких скачков ни в ту, ни в другую сторону нет, отмечает эксперт.

В воскресенье в США было отменено около 5 тыс. авиарейсов, в таких погодных условиях обычно резко увеличивается спрос на отопительные виды горючего, считает Рожанковский. Это гарантирует загрузку американских НПЗ.

Китайская макростатистика не стала сюрпризом для рынка, полагает эксперт. Темпы роста ВВП Китая позволяют говорить о том, что эта страна становится конкурентом США в экономической сфере, считает Рожанковский.


#сша #погода #китай #курс #рубль #ВВП
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