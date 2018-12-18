СМИ узнало о секретном контракте на ремонт Госдумы

https://news.ru/storage/news/052a544122dab0f9df985730c1cbcb74/2261a0f7-ea7f-4a6d-9f16-9038ae3d7f44_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Управление делами президента (УДП) заключило новый контракт на проект реконструкции комплекса зданий Госдумы с компанией Михаила Посохина «Моспроект-2». Стройка перенесена с 2018-го на 2019 год для проведения «более глобального» ремонта. На обновление нижней палаты власти намерены потратить из бюджета почти 2 млрд рублей.

Задание на проектирование засекречено под грифом «Для служебного пользования», но к запланированным ранее объектам реконструкции в контракте прибавились ресторан на 200 мест (914,5 кв. м), столовая на 162 места (965,4 кв. м), два кафе — на 80— 100 мест на первом этаже и на 64 места в цоколе (270,6 и 274 кв. м, соответственно), а также магазин-кулинария на первом этаже площадью 197,1 кв. м, пишет «Коммерсант».

Эти объекты использует структура подведомственного УДП комбината питания «Кремлёвский», который сможет одновременно кормить в думских залах общепита 426 человек. Контракт также предусматривает «приспособление к современному использованию» объекта культурного наследия (здание Госдумы на Охотном Ряду является памятником конструктивизма, построенным в 1930-е как дом Совета труда и обороны). Кроме этого, планируется переоснащение зала парламентского ТВ, спецсвязи и сетей для видеоконференций.

Указанные в контракте сроки свидетельствуют о том, что фактически он был заключён задним числом. Так, на изыскательские работы отведено две недели до 14 декабря, сам проект должен быть готов к 25 декабря, а к 15 апреля 2019 года проектировщик обязан получить положительные заключения «Главгосэкспертизы» и ценового аудита и к 17 мая представить материалы заказчику.

Как отмечает издание, стоимость реконструкции можно прогнозировать, исходя из изменений в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП). В начале года на эти цели было зарезервировано 705 млн рублей.

«475,5 млн рублей планировалось потратить на зал заседаний, 229,9 млн руб. — на перестройку крыши. 7,5 и 9,4% от этих сумм соответственно УДП планировало потратить в рамках контрактов на проектирование этих объектов (в целом 57,2 млн рублей). Учитывая, что сейчас на проектные и изыскательские работы в ФАИП зарезервировано 150 млн рублей, а на практике эти затраты составляют 6—10% всех инвестиций, реконструкция помещений для заседания и питания депутатов может стоить бюджету около 2 млрд рублей», — говорится в публикации.

По данным Единой информационной системы (ЕИС), 30 ноября УДП заключило с «Моспроектом-2» другой контракт — на разработку проекта реконструкции комплекса зданий Госдумы. Его объём составлял 123,42 млн рублей. Компания получила этот подряд взамен двух расторгнутых сторонами в октябре контрактов — на проекты расширения зала пленарных заседаний и реконструкции крыши с надстройкой стеклянного купола (вместо нынешнего перехода между двумя корпусами Госдумы). Новый госзаказ на основании распоряжения президента размещён УДП без конкурса в рамках процедуры закупки у «единственного поставщика». Стоимость проектных и изыскательских работ по контракту выросла более чем вдвое и может быть увеличена в рамках дополнительных соглашений.

Как писал ранее News.ru, во время ремонта и реконструкции зала пленарных заседаний депутатам, возможно, придётся переехать в здание Дома союзов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, комплекс зданий не обновлялся 23 года. До этого стало известно об окончательном решении об отказе строительства нового парламентского комплекса в районе Нижних Мнёвников.