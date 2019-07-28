https://static.news.ru/photo/3bff9fec-b114-11e9-8b79-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nord Stream 2/Thomas Eugster

Россия может пропустить крайний срок начала поставок газа в Европу, если Дания не даст добро на строительство газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) в своих территориальных водах.

Процесс может затянуться из-за тестирования и заполнения трубопровода, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Если в ближайшие несколько недель мы не получим одобрение от датчан, то не сможем уложиться в срок, — сказал собеседник издания.

Другой источник и вовсе назвал август «критическим» месяцем для проекта и подчеркнул, что сложившаяся ситуация «заставляет беспокоиться, а то и паниковать».

«Северный поток — 2» должен обеспечить поставки газа в Германию в обход Украины. На его строительство дали разрешение все страны, через которые проходит трубопровод, кроме Дании.

Как ранее сообщил News.ru, США готовились принять очередные санкции против строительства российского газопровода, однако сделать этого не удалось. В срыве принятия очередного санкционного пакета оказался виновен близкий друг президента США Дональда Трампа, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.