https://static.news.ru/photo/98e35f7c-9ca2-11e9-873d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: druzhba.transneft.ru

Полномочия генерального директора «Транснефть-Дружба» Игоря Павлова прекращены с 24 июня. Такая информация следует из списка аффилированных лиц «Транснефти».

Новым руководителем «Транснефть-Дружбы» стал Роман Камозин. При этом на сайте «Транснефть-Дружба» раздел «Руководство» находится в стадии обновления .

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак прокомментировал нынешнюю ситуацию с трубопроводом «Дружба». По словам министра, в истории с поставками из России её экономическим партнёрам в Европе загрязнённой нефти поставлена окончательная точка.

Компания «Транснефть», как и было запланировано, полностью восстановила деятельность трубопровода «Дружба», сообщил официальный представитель предприятия Игорь Дёмин, писал News.ru.