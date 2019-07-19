https://static.news.ru/photo/d7d93482-aa2f-11e9-b606-fa163e074e61_1024.jpgФото: Алексей Никольский/РИА Новости
На восстановление и строительство больниц в населённых пунктах Иркутской области, пострадавших от разрушительного паводка, дополнительно необходимо четыре миллиарда рублей.
В настоящее время проводятся анализ и расследование по тому, в каком объёме необходимы восстановительные работы. По нашим расчетам, это около 4 миллиардов будет с учётом строительства, — цитирует ТАСС министра здравоохранения России Веронику Скворцову.
Ранее News.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области раскритиковал темпы размещения пострадавших.