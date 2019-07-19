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Сельхозпроизводителям, пострадавшим во время паводка в Иркутской области, помогут получить компенсацию финансового ущерба от стихийного бедствия. Кроме того, предприятия отрасли в зоне наводнения освободят от налогов, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко. По его словам, власти проанализируют ситуацию в течение нескольких дней.

По оценке чиновника, компании понесли убытки на сумму 250 млн рублей, а личные подсобные хозяйства — свыше 700 млн рублей, пишет РИА Новости. Правительством Иркутской области нанесённый каждому предпринимателю ущерб...