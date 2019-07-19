Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

На восстановление и строительство больниц в населённых пунктах Иркутской области, пострадавших от разрушительного паводка, дополнительно необходимо четыре миллиарда рублей.

В настоящее время проводятся анализ и расследование по тому, в каком объёме необходимы восстановительные работы. По нашим расчетам, это около 4 миллиардов будет с учётом строительства, — цитирует ТАСС министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

Ранее News.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области раскритиковал темпы размещения пострадавших.

Из-за разрушительного наводнения в Иркутской области в зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.

По данным регионального правительства, необходимо провести капитальный ремонт в 5,6 тыс. домов, заново построить около 3,5 тыс. новых помещений.

Более 36,8 тыс. человек уже получили от властей единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей.

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