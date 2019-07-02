Утро 2 июля началось с сообщений об аннулировании авиационными властями Чехии ранее выданных разрешений на выполнение полётов. Позднее появилась информация о том, что до 7 июля полёты будут проходить в полном объёме. Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, насколько эффективными будут переговоры между Москвой и Прагой.

Причины отмены разрешений на полёты

В следствие решения чешских властей четыре рейса из Москвы в Прагу отменил «Аэрофлот»; его примеру была готова последовать авиакомпания «Уральские авиалинии», а с 4 июля — лоукостер «Победа», регулярно перевозивший пассажиров в Карловы Вары.

В качестве причины, по которой Чехия аннулировала разрешение на часть рейсов российских перевозчиков, называют зашедшие в тупик переговоры об условиях транссибирского транзита самолёта авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул. Ограничения на транзит были введены российской стороной 30 июня, пишут «Ведомости». После этого чехи решили вернуться к базовым условиям двустороннего соглашения, согласно которому авиакомпании двух государств выполняют рейсы на паритетных началах: если Czech Airlines совершает два рейса в день между Москвой и Прагой, то и «Аэрофлот» должен летать дважды в день, вместо шести, как это было ранее. Часть рейсов «Уральских авиалиний» также попала под аннулирование.

Martin Sterba/CTK/Global Look Press

Минтранс Чехии сообщил, что предпринятые их ведомством действия призваны защитить «законные интересы своих авиаперевозчиков». Причиной принятых мер в чешском Минтрансе называют разногласия между управлениями полётов.

Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран, — считают в чешском Минтрансе.

Российский Минтранс счёл, что своими действиями чешские авиавласти нарушили соглашение о воздушном сообщении между Прагой и Москвой. В ведомстве подчеркнули, что решить вопрос планируется в сжатые сроки.

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя Палаты депутатов (нижняя палата) парламента Чешской Республики Филип Войтех на полях проходящего в Москве II Международного форума «Развитие парламентаризма».

Эту проблему надо решить на основе [переговоров] министерств транспорта Чешской Республики и Российской Федерации», — сказал Войтех. — Для Чехии это вопрос транспорта и туристической сферы, дело не только в туристическом сезоне, для нас эта проблема актуальна весь год.

Политическая подоплёка отсутствует

Многие попытались трактовать действия чешских властей как выпад против России. Войтех Филип поспешил опровергнуть домыслы.

Это только экономические вещи, [речь идет о том], сколько самолетов будет летать в Прагу, сколько — в Москву, а также сколько самолетов пролетает через Чехию, сколько — через Россию, — рассказал парламентарий в ответ на вопрос о наличии политической составляющей в ситуации с ограничением авиасообщения. — Санкции против России — это не решение. Это решение только для тех, кто не хочет сотрудничать.

Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Политолог Александр Асафов прокомментировал ситуацию с аннулированием разрешений на рейсы из России. Он также считает, что политической подоплёки здесь нет, но экономическая выражена довольно ярко.

На мой взгляд, нет — это исключительно попытка за счёт разного рода манипуляций увеличить поток туристов в Чехию, — пояснил политолог.

С точки зрения эксперта, мощный поток туристов из Китая вскоре достигнет пика, и это как раз и объясняет действия чешских авиавластей.

Чего ждать туристам

Как считает Дмитрий Горин, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР), для Чехии сейчас далеко не пик туристического сезона; по крайней мере, российские туристы предпочитают ездить туда осенью, зимой, весной. Кроме того, по данным организации спрос на туры в Чехию снижается — в первую очередь из-за сокращения объемов прямой перевозки из российских городов. Кроме того, чехи предъявляют жёсткие требования при оформлении визы. И, наконец, третья причина: отели в Праге и других городах держат высокий ценник из-за постоянного потока туристов из Китая.

Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Чехия, однако, заинтересована в туристическом потоке из России. Похоже, что они не намерены повторять ошибки грузинских коллег, ранее лишившихся миллионов долларов, которые охотно оставляли в Грузии россияне. Вице-спикер парламента подтвердил, что Чехия по-прежнему заинтересована принимать туристов из России.

Мы ищем новые возможности для сотрудничества с российскими авиалиниями, например, мой родной город Ческе-Будеёвице, — отметил он. — Это экономические интересы чешских предпринимателей.

Как уже сообщал ранее News.ru, ситуация вокруг сокращения количества перелётов из Москвы в Прагe обсуждается на государственном уровне между РФ и Чехией. Он добавил, что в переговорах также участвуют представители министерств транспорта РФ и Чехии.

Российское посольство в Чехии, меж тем, выразило готовность оказать гражданам РФ всю необходимую помощь