https://static.news.ru/photo/cdfb1000-9d84-11e9-bbbf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Систему «Платон» могут внедрить на региональных дорогах. По словам главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, данный вопрос находится на стадии обсуждения.

Это предложение власти регионов формулируют только в отношении наиболее загруженных грузовым транспортом дорог регионального значения.

Регионы многие просто говорят о том, что для ряда дорог такие решения им очень важны. Но поскольку это достаточно серьёзная социальная история, мы её пока никуда не запускаем, то есть она пока только обсуждается, все возможные варианты, — сказал министр.

В то же время вопрос распространения «Платона» на грузовые автомобили средней массы не обсуждается, подчеркнул глава ведомства.

Как ранее писал News.ru, Минтранс разрабатывает новую методику размещения камер фотовидеофиксации правонарушений на дорогах. Предполагается, что это позволит уменьшить количество претензий со стороны водителей.