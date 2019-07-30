https://static.news.ru/photo/06bfc858-b2a8-11e9-8413-fa163e074e61_660.jpg Столовая в средней общеобразовательной школе Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Организации, обеспечивающие граждан питанием (школы, больницы, санатории и т. д.), могут получить право проводить двухэтапные конкурсы перед заключением контрактов с поставщиками и предъявлять дополнительные требования к партнёрам, которые привозят продукты или готовят обеды в стенах учреждений. С таким законопроектом выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Если документ примут, то учреждения начнут выбирать предприятия с определённой квалификацией — например, с опытом именно в сфере социального питания. Сегодняшний алгоритм госзакупок не может обеспечить высокое качество пищи, уверен сенатор. Производителей выбирают по критерию наименьшей цены, пишет « Парламентская газета ».

В связи с чем​ наблюдаются случаи поставки просроченных продуктов питания, нарушения технологии приготовления блюд, иные нарушения со стороны недобросовестных поставщиков, — полагает политик.

Поправку предлагается внести в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Сенатор направит проект инициативы главе кабмина Дмитрию Медведеву, чтобы получить заключение правительства.

Ранее News.ru сообщал, что проект закона о безвозмездной передаче гражданам продуктов питания с истекающим сроком годности назвали альтернативой программе продуктовых карточек. Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.