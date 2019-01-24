Перевести деньги по номеру сотового можно будет с 28 января

https://news.ru/storage/news/37850b26586a08200c56ff5def6d0274/9dead7bf-9635-4001-85ba-aa1c2f6e1e32_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Система быстрых платежей (СБП) Банка России начнёт работать с 28 января в полную силу, через неё люди смогут отправлять друг другу деньги по номеру мобильного телефона. Об этом рассказывает директор департамента национальной платёжной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Сейчас СБП полностью готова к старту работы с технической и организационно-правовой точки зрения, подчёркивает Бакина.

Россияне, у которых есть счета в банках, на первом этапе работы СБП смогут отправлять друг другу деньги по номеру мобильного телефона. Он будет служить идентификатором получателя средств. На втором этапе граждане смогут делать переводы в пользу юрлиц (организаций и компаний). Разово можно будет отправлять человеку или юрлицу не более 600 тыс. рублей.

Для банков весь 2019 год СБП будет работать бесплатно, добавляет Алла Бакина, а с 2020-го стоимость одного перевода будет варьироваться от 0,5 до 3 рублей (комиссия будет взиматься как с банка — отправителя перевода, так и с банка-получателя). Для человека, который получает деньги через СБП, комиссии не будет, а отправителю придётся заплатить её. Банки сами будут устанавливать размер вознаграждения за отправку перевода.

«ЦБ совместно с ФАС будет очень внимательно контролировать, чтобы тарифы для пользователей [физлиц] не завышались и были приемлемыми», — отмечает директор департамента национальной платёжной системы ЦБ.

СБП призвана удешевить среднюю стоимость денежных переводов между физлицами, добавляет она.

Банк России

Впрочем, не все банки — участники СБП дадут возможность всем своим клиентам с 28 января этого года делать переводы. Некоторые кредитные организации случайным образом выбирают «пул» клиентов, которые смогут отправлять деньги через СБП, а также набор доступных для них операций. До 28 февраля 2019-го, указывает Алла Бакина, все банки, участвующие в СБП, будут обязаны открыть все операции системы для всех своих клиентов.

Наличие банковской карты и платёжная система, на которой работает «пластик», не важны, отмечает гендиректор Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев. СБП переводит деньги от одного человека другому не с карты на карту, а с банковского счёта на другой банковский счёт. Скорость перевода не будет превышать 15 секунд, добавляет Алла Бакина. А система быстрых платежей будет работать 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

Сейчас в СБП Центробанка участвуют 12 кредитных организаций: ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, СКБ-Банк, Росбанк, РНКО «Платёжный центр», Qiwi, Промсвязьбанк, Газпромбанк и «АК Барс». Ещё 40 банков, указывает Владимир Комлев, планируют присоединиться к СБП.

В Центробанке уже выбрали логотип для СБП, сейчас проходит регистрация его как товарного знака, указывает Алла Бакина.