USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,279 $   Brent60.62 $ Bitcoin3,573.72 $
МОСКВА-18°C15:27
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Перевести деньги по номеру сотового можно будет с 28 января

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Система быстрых платежей (СБП) Банка России начнёт работать с 28 января в полную силу, через неё люди смогут отправлять друг другу деньги по номеру мобильного телефона. Об этом рассказывает директор департамента национальной платёжной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Сейчас СБП полностью готова к старту работы с технической и организационно-правовой точки зрения, подчёркивает Бакина.

Россияне, у которых есть счета в банках, на первом этапе работы СБП смогут отправлять друг другу деньги по номеру мобильного телефона. Он будет служить идентификатором получателя средств. На втором этапе граждане смогут делать переводы в пользу юрлиц (организаций и компаний). Разово можно будет отправлять человеку или юрлицу не более 600 тыс. рублей.

Для банков весь 2019 год СБП будет работать бесплатно, добавляет Алла Бакина, а с 2020-го стоимость одного перевода будет варьироваться от 0,5 до 3 рублей (комиссия будет взиматься как с банка — отправителя перевода, так и с банка-получателя). Для человека, который получает деньги через СБП, комиссии не будет, а отправителю придётся заплатить её. Банки сами будут устанавливать размер вознаграждения за отправку перевода.

«ЦБ совместно с ФАС будет очень внимательно контролировать, чтобы тарифы для пользователей [физлиц] не завышались и были приемлемыми», — отмечает директор департамента национальной платёжной системы ЦБ.

СБП призвана удешевить среднюю стоимость денежных переводов между физлицами, добавляет она.

Банк России

Впрочем, не все банки — участники СБП дадут возможность всем своим клиентам с 28 января этого года делать переводы. Некоторые кредитные организации случайным образом выбирают «пул» клиентов, которые смогут отправлять деньги через СБП, а также набор доступных для них операций. До 28 февраля 2019-го, указывает Алла Бакина, все банки, участвующие в СБП, будут обязаны открыть все операции системы для всех своих клиентов.

Наличие банковской карты и платёжная система, на которой работает «пластик», не важны, отмечает гендиректор Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев. СБП переводит деньги от одного человека другому не с карты на карту, а с банковского счёта на другой банковский счёт. Скорость перевода не будет превышать 15 секунд, добавляет Алла Бакина. А система быстрых платежей будет работать 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

Сейчас в СБП Центробанка участвуют 12 кредитных организаций: ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, СКБ-Банк, Росбанк, РНКО «Платёжный центр», Qiwi, Промсвязьбанк, Газпромбанк и «АК Барс». Ещё 40 банков, указывает Владимир Комлев, планируют присоединиться к СБП.

В Центробанке уже выбрали логотип для СБП, сейчас проходит регистрация его как товарного знака, указывает Алла Бакина.


#ЦБ #запуск #платежнаясистема #переводы
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
экономика 12:05, 23 января 2019
Сбербанк отменит комиссии за переводы внутри банка
экономика 11:59, 21 января 2019
ЦБ рассказал о перспективах системы быстрых платежей
экономика 04:24, 15 января 2019
Сбербанк могут лишить монополии на переводы физлиц
Лента новостей
экономика 15:26
В Минэкономразвития подсчитали инвестиции РФ в Венесуэлу
спорт 15:25
Ковтун недоволен своим прокатом на ЧЕ в короткой программе
политика 15:22
Лавров прокомментировал ситуацию в Венесуэле
общество 15:21
Россия стала лидером по числу жалоб в Европейский суд
спорт 15:21
WADA считает подозрительными 2876 допинг-проб россиян
Другие новости
экономика 15:26
В Минэкономразвития подсчитали инвестиции РФ в Венесуэлу
экономика 15:04
Американский банк прогнозирует укрепление курса рубля
экономика 13:59
Банк России понизил курс доллара и евро
экономика 13:54
Глава ЛУКОЙЛа дал прогноз по ценам на нефть
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top