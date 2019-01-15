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Силуанов удивился реакции россиян на пенсионную реформу

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Самым напряжённым моментом в работе нынешнего состава правительства России стало повышение пенсионного возраста. Об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

«Наиболее сложным было рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства. Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно», — цитирует Силуанова «Коммерсант».

По мнению чиновника, средств на повышение пенсий в бюджете «не найти без ущерба для других отраслей — здравоохранения, образования, обороны».

«Да и параметры пенсионной системы, сложившиеся в середине прошлого столетия, требовали донастройки. Сегодня мы имеем совершенно другие условия труда и продолжительность жизни. Эти показатели и дальше будут меняться в лучшую сторону», — добавил Силуанов.

Глава Минфина также отметил, что российские власти в этом вопросе «не изобрели велосипеда».

«Все страны двигаются по пути изменения возрастных критериев, что даёт возможность улучшать условия жизни пенсионеров. Тем не менее предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось», — заявил Силуанов.

Как писал News.ru, по мнению экономистов наступивший 2019 год сулит России замедление экономического роста, ускорение инфляции и снижение доходов. Кроме того, ожидается новый виток подорожания бензина, а также возможный рост безработицы из-за увеличения пенсионного возраста и сокращений.


#пенсионнаяреформа #силуанов
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