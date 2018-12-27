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Силуанов: рисков отклонения от макропрогноза на 2019 год нет

Антон Силуанов Сергей Булкин/News.ru

Антон Силуанов

экономика [ версия для печати ]

Серьёзных рисков, в связи с которыми возможно отклонение от макропрогноза на будущий год, нет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По словам Силуанова, в правительстве не видят каких-либо факторов, которые оказывают дестабилизирующее влияние на макроэкономику, курсовые соотношения или инфляцию. По мнению главы Минфина, в настоящее время создана хорошая база, позволяющая прогнозировать основные макроэкономические показатели, передаёт телеканал «Россия 24».

«Это устойчивый бюджет, понятная денежно-кредитная политика с плавающим курсом, это и наши резервы — как правительства, так и золотовалютные резервы», — сказал Силуанов.

По его мнению, рисков серьезных отклонений для нашего прогноза не произойдёт.

Правительственный макропрогноз на будущий год разработан на основе среднегодовой цены на нефть в $63,4 за баррель, роста ВВП на уровне 1,3%, показателя инфляции в 4,3% и среднегодового курса доллара на уровне 63,9 рубля за $1.

Как сообщал News.ru, министр финансов Антон Силуанов не видит оснований опасаться нестабильности российской национальной валюты в следующем году. По его словам, в 2019 году исчезнут оказывающие негативное влияние факторы.


#прогноз #МИНФИН #силуанов
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