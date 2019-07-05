https://static.news.ru/photo/f9d83e58-9f48-11e9-9e1c-fa163e074e61_1024.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал крупные банки чаще вкладывать деньги в кредитование малого и среднего бизнеса, а не наращивать долю в потребительском секторе. По его мнению, это создаст новые рабочие места и экономическую базу.

Во время выступления министр финансов поддержал точку зрения руководителя Минэкономразвития Максима Орешкина. По его словам, рост потребительского кредитования несёт риски рецессии, пишет ТАСС .

Мы же не плановое хозяйство ведём. В конце концов, если этот бизнес востребован, то наверняка лучше и правильней сюда (в малый и средний бизнес — прим. News.ru) вкладывать кредитные ресурсы, нежели в потребительское кредитование, — рассказал Силуанов.

Он добавил, что у крупных банков, например у Сбербанка, Внешторгбанка и Россельхозбанка не должно быть лимита кредитования, если речь идёт о финансировании предпринимательства.

Ранее Силуанов заявил, что не согласен с тем, что российский малый и средний бизнес не имеет основания опасаться правоохранительных органов. По его словам, Федеральная налоговая служба тоже «очень мягко с ними обращается» — проверяет менее 1% от всех малых и средних компаний страны.