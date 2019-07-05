Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал крупные банки чаще вкладывать деньги в кредитование малого и среднего бизнеса, а не наращивать долю в потребительском секторе. По его мнению, это создаст новые рабочие места и экономическую базу.

Во время выступления министр финансов поддержал точку зрения руководителя Минэкономразвития Максима Орешкина. По его словам, рост потребительского кредитования несёт риски рецессии, пишет ТАСС.

Мы же не плановое хозяйство ведём. В конце концов, если этот бизнес востребован, то наверняка лучше и правильней сюда (в малый и средний бизнес — прим. News.ru) вкладывать кредитные ресурсы, нежели в потребительское кредитование, — рассказал Силуанов.

Он добавил, что у крупных банков, например у Сбербанка, Внешторгбанка и Россельхозбанка не должно быть лимита кредитования, если речь идёт о финансировании предпринимательства.

Ранее Силуанов заявил, что не согласен с тем, что российский малый и средний бизнес не имеет основания опасаться правоохранительных органов. По его словам, Федеральная налоговая служба тоже «очень мягко с ними обращается» — проверяет менее 1% от всех малых и средних компаний страны.

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