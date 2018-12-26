USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,267 $   Brent54.31 $ Bitcoin3,803.89 $
МОСКВА-9°C22:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Силуанов предрёк стабильность рублю

Министр финансов Антон Силуанов Булкин Сергей/News.ru

Министр финансов Антон Силуанов

экономика [ версия для печати ]

Министр финансов Антон Силуанов не видит оснований опасаться нестабильности российской национальной валюты в следующем году. По его словам, в 2019 году исчезнут оказывающие негативное влияние факторы.

«В следующем году, надеюсь, в таких объёмах выход иностранных инвесторов из наших бумаг и отток капитала не будут происходить», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Официальный курс доллара на 27 декабря, согласно данным Банка России, вырос на 14,17 копейки, до 68,8865 рубля (68,7448 рубля на 26 декабря). Курс евро увеличился на 9,28 копейки, составив 78,5237 рубля (78,4309 рубля на 26 декабря), писал News.ru.


#рубль #силуанов
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
экономика 18:17, 25 декабря 2018
Орешкин ответил на критику Силуанова по методологии
экономика 16:38, 25 декабря 2018
Католическое Рождество успокоило рубль
экономика 10:31, 21 декабря 2018
Рубль укрепляется на корректирующейся нефти
Лента новостей
в мире 22:17
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
в мире 22:16
Украина объявила рэпера Элджея опасным и запретила въезд
общество 21:59
Работа сети «Красное и Белое» парализована из-за обысков
общество 21:56
Строители метро объявили голодовку в Санкт-Петербурге
в мире 21:53
Первая IT-рота появилась в Белоруссии
Другие новости
экономика 20:26
Льготный тариф хотят установить на перевозку зерна в поездах
экономика 20:08
Глава «Роснефти» рассказал о ценах на бензин в 2019 году
экономика 19:04
Нефть прибавляет в цене после сильного падения
экономика 18:23
Поставщик ядерного топлива наращивает экспорт
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top