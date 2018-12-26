Силуанов предрёк стабильность рублю

https://news.ru/storage/news/75e9eef912026fb16cedfea77275950d/396de896-7b9f-499d-b2da-1d356d1d2bfa_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Министр финансов Антон Силуанов

Министр финансов Антон Силуанов не видит оснований опасаться нестабильности российской национальной валюты в следующем году. По его словам, в 2019 году исчезнут оказывающие негативное влияние факторы.

«В следующем году, надеюсь, в таких объёмах выход иностранных инвесторов из наших бумаг и отток капитала не будут происходить», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Официальный курс доллара на 27 декабря, согласно данным Банка России, вырос на 14,17 копейки, до 68,8865 рубля (68,7448 рубля на 26 декабря). Курс евро увеличился на 9,28 копейки, составив 78,5237 рубля (78,4309 рубля на 26 декабря), писал News.ru.