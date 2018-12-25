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Особый порядок сделок продлили в Крыму

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 2023 года особого порядка сделок с недвижимостью в Крыму. Поправки внесены в ФКЗ «О принятии в РФ Республики Крым …».

Продление срока необходимо для завершения мероприятий по интеграции региона в экономическую и правовую системы России.

В это время могут быть установлены особенности регулирования имущественных и земельных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учёта и госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок.

Кроме того, до 31 декабря 2020 года продлевается период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений, следует из текста документа.

Ранее News.ru писал о том, что директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн заявил, что в Бельгии создадут международную ассоциацию «Таврида-Foundation», которая будет представлять интересы Крыма.


#крым #недвижимость
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