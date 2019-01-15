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Силуанов: требований к бизнесу может стать вдвое меньше

Министр финансов РФ Антон Силуанов Сергей Булкин/News.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов

экономика [ версия для печати ]

Надзорных требований к бизнесу после оптимизации может стать вдвое меньше. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, из девяти тысяч действующих требований к бизнесу сократиться может половина. Силуанов считает, что выработка нового законодательства в надзорной сфере станет важным шагом, который позволит изменить мышление предпринимателей.

«Отметем все старое, прошлое, которое мешает бизнесу, создадим новое законодательство, и это очень серьезный шаг на пути к тому, чтобы сделать реновацию в мышлении наших предпринимателей. Очень важное решение, будем этим заниматься», — сказал министр.

Как отметил Силуанов, помимо налоговых вопросов бизнес всё время сталкивается с массой различных проверок. По мнению министра, эти неурегулированные требования являются помехой развития бизнеса и создают излишнюю нервозность.

Необходимо разработать специальную дорожную карту, которая позволит снизить избыточные регуляторные требования к бизнесу. Об этом рассказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме, писал ранее News.ru.


#бизнес #силуанов #сокращение #требования #гайдаровскийфорум
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