Силуанов: требований к бизнесу может стать вдвое меньше

https://news.ru/storage/news/1388cd1209f6de4d6f4adedc73bb2302/c95c13e6-56a6-4c3d-afd0-ab5f27a03ee4_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Надзорных требований к бизнесу после оптимизации может стать вдвое меньше. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, из девяти тысяч действующих требований к бизнесу сократиться может половина. Силуанов считает, что выработка нового законодательства в надзорной сфере станет важным шагом, который позволит изменить мышление предпринимателей.

«Отметем все старое, прошлое, которое мешает бизнесу, создадим новое законодательство, и это очень серьезный шаг на пути к тому, чтобы сделать реновацию в мышлении наших предпринимателей. Очень важное решение, будем этим заниматься», — сказал министр.

Как отметил Силуанов, помимо налоговых вопросов бизнес всё время сталкивается с массой различных проверок. По мнению министра, эти неурегулированные требования являются помехой развития бизнеса и создают излишнюю нервозность.

Необходимо разработать специальную дорожную карту, которая позволит снизить избыточные регуляторные требования к бизнесу. Об этом рассказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме, писал ранее News.ru.