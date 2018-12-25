Силуанов: по итогам 2018 года инфляция составит 4–4,1%

https://news.ru/storage/news/7ac0fffeda43b60694d6e8b4d2dd19c2/4b178298-bc21-4670-a355-79ed21373e1b_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

По итогам 2018 года инфляция в России составит 4−4,1%. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, инфляция будет немногим более четырёх процентов.

По данным Росстата на 19 декабря, инфляция в России с начала года составила 3,9%.

В то же время президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции также отмечал, что инфляция по итогам года несколько превысит целевой ориентир Банка России в 4%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин признал ошибочным прогноз ведомства по инфляции в 3,4% в 2018 году. Аналитики говорят о показателе в 4%, заявлял министр.