https://static.news.ru/photo/fc840128-b60e-11e9-a932-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что российская экономика способна противостоять санкциям США, так как за последние годы доказала свою устойчивость к внешним ограничениям.

Говоря о возможных ограничениях в отношении госдолга России, глава Минфина сказал журналистам, что финансовая система страны позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заёмных ресурсах.

Однако вместе с тем заместитель председателя правительства добавил, что решение Штатов ввести против России дополнительные ограничительные меры негативно сказывается на двухсторонних отношениях.

Ранее News.ru писал, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступает в силу 19 августа. Ограничения касаются госдолга и предоставления кредитов РФ международными организациями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Вашингтона откровенной провокацией и предположила, что США используют произошедшее в Солсбери для обострения отношений с Россией. Депутат Антон Морозов, в свою очередь, полагает, что ограничительные меры отразятся на российской экономике незначительно.