Силуанов: экономика РФ слабо зависит от внешних условий

https://news.ru/storage/news/c64c74f5bd363daac14d1c460f162172/09c77999-74bc-415f-840b-392dbdece996_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Экономика России благодаря действиям правительства стала практически независимой от изменения условий на внешних рынках. Об этом рассказывает министр финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме в Москве.

«Сейчас мы независимы, в меньшей степени зависимы, практически независимы от внешней конъюнктуры: курс, инфляция и другие показатели, которые важны при инвестировании», — отмечает он.

Кроме того, в правительстве обеспечили неизменность налогов на ближайшие шесть лет, напоминает чиновник. Поэтому, делает вывод Силуанов, через эти условия у нас и получится добиться цели нарастить инвестиции в основной капитал до 25% ВВП.

Ранее 16 января глава Счётной палаты Алексей Кудрин отмечал, что инвестиции в основной капитал в РФ сократились до 20-21% ВВП.