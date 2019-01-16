USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,290 $   Brent60.79 $ Bitcoin3,628.40 $
МОСКВА-7°C12:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Силуанов: экономика РФ слабо зависит от внешних условий

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Экономика России благодаря действиям правительства стала практически независимой от изменения условий на внешних рынках. Об этом рассказывает министр финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме в Москве.

«Сейчас мы независимы, в меньшей степени зависимы, практически независимы от внешней конъюнктуры: курс, инфляция и другие показатели, которые важны при инвестировании», — отмечает он.

Кроме того, в правительстве обеспечили неизменность налогов на ближайшие шесть лет, напоминает чиновник. Поэтому, делает вывод Силуанов, через эти условия у нас и получится добиться цели нарастить инвестиции в основной капитал до 25% ВВП.

Ранее 16 января глава Счётной палаты Алексей Кудрин отмечал, что инвестиции в основной капитал в РФ сократились до 20-21% ВВП.


#экономика #МИНФИН #силуанов #гайдаровскийфорум
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
экономика 10:41, 16 января 2019
Кудрин: инвестиции в основной капитал снизились до 20-21% ВВП
экономика 21:22, 25 декабря 2018
Объём инвестиций РФПИ превысил 1,4 трлн рублей
экономика 12:33, 24 декабря 2018
Бизнес представил инвестпроекты на 15,3 трлн рублей
Лента новостей
происшествия 12:15
Серийного насильника подростков поймали под Иркутском
спорт 12:14
Обладатель Кубка Стэнли из «Колорадо» переехал в Новгород
общество 12:12
Голодец: посещаемость театров в России ставит рекорды
происшествия 12:10
Власти признали пригодным для проживания дом в Шахтах
происшествия 12:09
Взрыв произошёл на химзаводе под Санкт-Петербургом
Другие новости
экономика 11:46
Курс доллара снизился на 32 копейки
экономика 11:05
Кудрин: для существенного роста экономики нацпроектов мало
экономика 10:41
Кудрин: инвестиции в основной капитал снижаются
экономика 10:26
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top