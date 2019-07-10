https://static.news.ru/photo/8ef2bc46-a2f7-11e9-afcd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Reichel/dpa/Global Look Press

Siemens считает историю с поставкой турбин для ТЭС в Крыму закрытой. По словам президента компании в России Александра Либерова, ситуация связана с конкретной компанией и недоверие не распространяется на всех клиентов РФ.

Я знаю, что было много разговоров и слухов, что Siemens уходит с рынка. Я уже говорил, что мы не только не уходим с рынка, но и хотим развивать здесь бизнес. Концерн работает в России больше 160 лет, и за это время у нас сложились хорошие партнёрские отношения со многими российскими компаниями, — сказал Либеров.

Скандал вокруг поставок турбин в Крым разгорелся в июле 2017 года. Тогда предполагалось, что в Крыму находятся газовые турбины, произведённые Siemens, что противоречит санкциям Евросоюза.

Как ранее писал News.ru, производство компрессоров для проекта «Арктик СПГ — 2» будет локализовано в Ленинградской области. Об этом заявил глава компании Siemens в России Александр Либеров.