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Суд округа Свеа в Швеции отклонил требование Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража. Речь идёт о споре между литовскими властями и ПАО «Газпром», в котором инстанция встала на сторону российской компании.

Шведский суд отказался взыскать с «Газпрома» около €1,5 млрд, а также отверг утверждения относительно несправедливости цен на газ, который компания поставляла литовской Lietuvos Dujos с 2006 по 2015 год. Кроме того, Литву обязали возместить ПАО все судебные издержки, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что капитализация «Газпрома» преодолела уровень в 6 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.