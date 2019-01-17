Шувалов призвал думать о высоком и «помыть всё вокруг»

https://news.ru/storage/news/d864558f5933564b326cde74edd8fa94/8d19deba-30da-4f67-8259-76b369365024_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Повышение комфорта жизни россиян зиждется на успешной работе малого и среднего бизнеса, который создавал бы необходимую инфраструктуру в городах. Об этом рассказывает на Гайдаровском форуме глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«Вокруг элементарных сервисов нет: где поесть, помыться, обуться, почиститься и так далее, и так далее. Поэтому вот этот вот сегмент [малого и среднего бизнеса] забыт: как благоустроить комфорт просто на улице для горожанина. Это важнейшая цель, мы об этом никогда не говорим. И этого практически нет ни у кого на повестке... Жизнь вокруг себя может быть обустроена, она может быть обустроена только малым предпринимательством. Невозможно просто создать красивые, широкие и удобные дороги, этого будет недостаточно. Нужно сделать так, чтобы рядом с этими дорогами возникла целая индустрия, которая будет обеспечивать комфортную жизнь», — рассуждает Шувалов.

Он убеждён, что это очень важный вопрос.

«Все привыкли говорить о чём-то высоком, но надо наряду с этим высоким — не вместо, я подчёркиваю, а наряду с этим высоким — не забывать, что вокруг себя надо просто помыть всё», — продолжает глава ВЭБа.

Как ранее писал News.ru, в 2019 году на малый и средний бизнес в экономике РФ придётся доля в 23%. Об этом на совещании у президента рассказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.