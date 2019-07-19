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Московский аэропорт Шереметьево объявил конкурс на услуги по отлову птиц в пассажирских терминалах. Информация об этом следует из базы «СПАРК-Маркетинг».

С сентября 2019 года по сентябрь 2022-го аэропорт готов потратить на отлов птиц в 2,37 млн рублей, передаёт « Интерфакс ».

Специалисты по отлову должны иметь допуск к работе на высоте более трёх метров, а также обслуживать заявки в течение суток и соблюдать «нормы гуманности» при удалении птиц.

Как писал News.ru, 15 июля лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», направляющийся из Казани в Санкт-Петербург, вернулся из-за проблем с двигателем. По некоторым данным, в него попала птица, спровоцировавшая задымление.