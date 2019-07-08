https://static.news.ru/photo/e8940246-a16c-11e9-b88b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

Московский аэропорт Шереметьево намерен компенсировать авиакомпаниям расходы, связанные с задержками багажа. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Андрей Никулин.

Мы сейчас видим определённые затраты, которые должны будем компенсировать авиакомпаниям в соответствии с существующими договорами, — цитирует ТАСС Никулина.

Он пояснил, что речь идёт о стандартных соглашениях, которые предполагают компенсации за некачественное обслуживание, которые авиакомпании потом выплачивают пассажирам.

Как писал News.ru, аэропорт Шереметьево, чтобы решить проблему острой нехватки грузчиков, начал платить им от 200 000 рублей в месяц. Однако людей до сих пор не хватает. Известно, что аэропорт открыл дополнительный набор персонала. Планируется принять 400 человек, сообщил представитель Минтранса. Ведомство ожидает, что ситуация с обработкой багажа в Шереметьево нормализуется к 15 августа. Критические задержки багажа в московском аэропорту возникли в начале июня.