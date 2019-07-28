https://static.news.ru/photo/c12eb286-b12b-11e9-a158-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nord Steram 2/Global Look Press

Трубопровод «Северный поток» возобновил подачу газа через Балтийское море в Германию после досрочного завершения планового технического обслуживания.

Об этом сообщает оператор Nord Stream AG , отвечающий за техническое обслуживание.

27 июля 2019 г. мы успешно завершили годовое плановое техническое обслуживание газопровода «Северный поток». Техническое обслуживание объектов газопровода «Северный поток» является важной частью долгосрочной стратегии управления целостностью трубопровода, что позволяет обеспечивать достижение наивысших стандартов безопасности и надёжности поставок природного газа в Европу, — сказал директор по техобслуживанию Оливье Эскола.

Поставки газа через магистраль были приостановлены утром 16 июля. По графику ремонт должен был завершиться только утром 30 июля.

За время остановки были проведены все запланированные работы по техобслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем, указано в сообщении компании.

Как ранее писал News.ru, Россия может пропустить крайний срок начала поставок газа в Европу, если Дания не даст добро на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах.